Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde kadın cesedi bulundu.

Denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, denizdeki hareketsiz kişinin bir kadın olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.