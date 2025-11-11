Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güncel
  • 11.11.2025 12:32
  • Giriş: 11.11.2025 12:32
  • Güncelleme: 11.11.2025 12:35
Kaynak: AA
Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde kadın cesedi bulundu.

Denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, denizdeki hareketsiz kişinin bir kadın olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

BirGün'e Abone Ol