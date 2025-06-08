Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da denizde yüzerken fenalaşan kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 08.06.2025 11:10
  • Giriş: 08.06.2025 11:10
  • Güncelleme: 08.06.2025 11:10
Kaynak: AA
Antalya'da denizde yüzerken fenalaşan kişi kurtarıldı

Antalya'da denizde yüzerken fenalaşan kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı sahilinde sabah saatlerinde kardeşiyle yüzen Ömer Meriç Özarbey (19), bir anda fenalaşarak su yutmaya başladı.

Çevrede bulunan Ramazan Kılınç, Özarbey'e yardım edip durumu sahildeki arkadaşlarına iletti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi tarafından bota alınarak Kaleiçi Deniz Polis Şubesi'ne getirilen Özarbey'e sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

Burada kendine gelen Özarbey, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Özarbey'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol