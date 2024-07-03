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Antalya'da denize giren emekli polis yaşamını yitirdi

Antalya'da tatil yapan 75 yaşındaki emekli polis Ömer Şan, boğularak yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 03.07.2024 13:42
  • Giriş: 03.07.2024 13:42
  • Güncelleme: 03.07.2024 13:44
Kaynak: AA
Antalya'da denize giren emekli polis yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Finike ilçesinde tatil yapan emekli polis girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Ankara'dan Finike'ye tatile gelen emekli polis Ömer Şan (75), ailesiyle denize kenarına gitti.

Sahilde yüzmek için suya giren Şan bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Oğlu ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartılan Şan için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ömer Şan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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