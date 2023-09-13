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Antalya'da denize giren genç boğuldu

Ajans Haberleri
  • 13.09.2023 14:08
  • Giriş: 13.09.2023 14:08
  • Güncelleme: 13.09.2023 14:09
Kaynak: AA
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Antalya'da denize giren genç boğuldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde yüzmek için denize giren 20 yaşındaki genç boğuldu.

Ankara'dan arkadaşlarıyla Kemer'e tatile gelen Samet Çankır, denizde yüzdüğü sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Çankır, 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çankır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Üniversiteye hazırlandığı öğrenilen Çankır'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

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