Antalya'da denize giren Kazak turist boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için denize giren Kazak turist, boğuldu.

Boğazkent Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan ve serinlemek için denize giren Sherali Anarbayev (69), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu farkeden cankurtaran ve vatandaşlar Anarbayev'i sudan kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Anarbayev, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.