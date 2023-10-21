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Antalya'da devrilen çöp kamyonundaki 1 işçi öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.10.2023 16:59
  • Giriş: 21.10.2023 16:59
  • Güncelleme: 21.10.2023 16:59
Kaynak: AA
Antalya'da devrilen çöp kamyonundaki 1 işçi öldü, 2 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alanya Belediyesine ait M.K. (30) idaresindeki 07 NH 581 plakalı çöp kamyonu, Karakocalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kamyon şoförü M.K. ile araçtaki temizlik işçilerinden İsmail Keleş (29) ile İ.Ö. (57) yaralandı.

Vinç yardımıyla kamyonun kaldırılmasıyla kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Keleş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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