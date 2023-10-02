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Antalya'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.10.2023 22:17
  • Giriş: 02.10.2023 22:17
  • Güncelleme: 02.10.2023 22:17
Kaynak: AA
Antalya'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Serkan A. (21) idaresindeki 07 AVB 15 plakalı kamyonet, Arif Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Serkan A. ile araçtaki Enes A. (20) ve Anıl E. (20) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Finike ve Elmalı Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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