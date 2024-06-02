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Antalya'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.06.2024 15:47
  • Giriş: 02.06.2024 15:47
  • Güncelleme: 02.06.2024 15:47
Kaynak: AA
Antalya'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Antalya'da midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Uğur Efe'nin kullandığı, otel personelini taşıyan 07 BRG 377 plakalı servis midibüsü, Gazi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Uğur Efe kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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