Antalya'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Antalya'da midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Uğur Efe'nin kullandığı, otel personelini taşıyan 07 BRG 377 plakalı servis midibüsü, Gazi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Uğur Efe kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.