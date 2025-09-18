Giriş / Abone Ol
Antalya'da devrilen UTV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 18.09.2025 12:09
  • Giriş: 18.09.2025 12:09
  • Güncelleme: 18.09.2025 12:09
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, devrilen UTV'nin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Caddesi'nde Doğan Can Çetin'in kullandığı UTV, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildikten sonra yanmaya başladı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık görevlileri, sürücü Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çetin'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

