Antalya'da devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Hatay’da halatı kopan vinçten düşen demirin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’ndeki bir fabrikada yaşandı. Halatı kopan vinçten 55 yaşındaki Hasan Cengiz’in üzerine demir devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cengiz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane morguna kaldırılan Cengiz'in Dörtyol ilçesine defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.