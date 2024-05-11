Antalya'da dolandırıcılık suçundan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Antalya'da orman arazilerinin kiralanmasını sağladıkları gerekçesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini orman mühendisi olarak tanıtıp, orman arazilerini 49 yıllığına kiralayacaklarını belirterek mağdurlardan para alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.