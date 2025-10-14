Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da drift atan sürücüye 92 bin 784 lira ceza

Ajans Haberleri
  • 14.10.2025 14:52
  • Giriş: 14.10.2025 14:52
  • Güncelleme: 14.10.2025 14:52
Kaynak: AA
Antalya'da drift atan sürücüye 92 bin 784 lira ceza

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 92 bin 784 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi'nde otomobille drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Drift attığı belirlenen sürücüye 92 bin 784 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç 4 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, sürücünün otomobille drift attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BirGün'e Abone Ol