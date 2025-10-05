Antalya'da düştükleri kayalıkta mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken düştükleri kayalıkta mahsur kalan biri yabancı uyruklu 2 çocuk kurtarıldı.

E.F (15) ile Rus uyruklu R.P. (14), Bademağacı Mahallesi Karadelik Mağarası yakınlarında yürüyüş yaparken yüksekten düşerek kayalık alanda mahsur kaldı.

Çocukların yardım çağrısı üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kurtarılan ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.