Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da düştükleri kayalıkta mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalıklarda mahsur kalan iki çocuk kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Güncel
  • 05.10.2025 11:05
  • Giriş: 05.10.2025 11:05
  • Güncelleme: 05.10.2025 11:06
Kaynak: AA
Antalya'da düştükleri kayalıkta mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Antalya'nın Alanya ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken düştükleri kayalıkta mahsur kalan biri yabancı uyruklu 2 çocuk kurtarıldı.

E.F (15) ile Rus uyruklu R.P. (14), Bademağacı Mahallesi Karadelik Mağarası yakınlarında yürüyüş yaparken yüksekten düşerek kayalık alanda mahsur kaldı.

Çocukların yardım çağrısı üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kurtarılan ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BirGün'e Abone Ol