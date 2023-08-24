Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla uyuşturucu satan kişi ve gruplara yönelik çalışma yaptı.

Serik ve Aksu ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 51 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.