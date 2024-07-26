Antalya'da emekli öğretmen yaşadığı evde ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın 3. katında bulunan dairede yaşayan Niyazi Yerli isimli emekli Almanca öğretmeni ölü bulundu. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü öne sürülen Yerli'nin, ölmeden önce koluna tansiyon aleti bağladığı görüldü.

Antalya'da kötü kokuların gelmesi nedeniyle çilingir yardımıyla girilen evde emekli bir öğretmenin cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33 sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Bina sakinleri, apartman içerisinden yoğun koku gelmesi üzerine durumu yöneticiye bildirdi. Yönetici, kokunun 3'üncü katta yaşayan Niyazi Yerli'nin olduğu daireden geldiğini belirledi.

Yerli'ye ulaşamayan site yöneticisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, çilingir çağırdı. Adrese gelen çilingir kapıyı açınca sağlık ve polis ekipleri içeriye girdi.

TANSİYON ÖLÇME ALETİ KOLUNDA BULUNDU

Evin salonunda yüz üstü hareketsiz görülen ve yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği üzerinde durulan Yerli'nin cansız bedeninin altında kablo olduğunu gören ekipler, tedbir amaçlı site görevlisinden dairenin elektriğinin kesilmesini istedi.

Akımın kapatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, Niyazi Yerli'nin kolunda tansiyon aleti olduğunu belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Niyazi Yerli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Niyazi Yerli'nin emekli Almanca öğretmeni olduğu ve tek başına yaşadığı belirtildi.