Antalya'da ev yangını: 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Antalya’nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 84 yaşındaki Hasibe Büyükdemir yaşamını yitirdi. Evde yalnız olduğu belirtilen Büyükdemir, alevler arasında dışarı çıkamadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ola dün akşam saatleri sıralarında Serik'in Gebiz Mahallesi Nurlular Küme Evleri mevkisinde meydana geldi.
Tek katlı müstakil evde yangın çıktı.
Evde yalnız olan Hasibe Büyükdemir, dışarıya çıkamadı.
Alevleri fark edenlerin ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evde yapılan incelemede, Büyükdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.
Cansız beden Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Büyükdemir'in evli olduğu Şevket Büyükdemir'in (86) yangın sırasında evde bulunmadığı belirtildi.
Jandarma yangına ilişkin inceleme başlattı.