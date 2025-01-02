Antalya'da evde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi teslim alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde ölü bulunan 3 İran asıllı kardeşin cenazesi aile üyeleri tarafından teslim alındı.

Olay, 13 Kasım tarihinde Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanmıştı. Apartman sakinleri, 8'inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ekiplerin eve girmesi üzerine 3 İran asıllı kardeşin bir odada cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Yapılan incelemelerde ikametgahın kapı ve pencerelerinin koli bandıyla kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüş, ayrıca odada Farsça yazılmış 9 sayfalık yazı bulunmuştu.

Notta, kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettikleri ve bu nedenle hayatlarına son verdiklerine dair ifadeler yazılmıştı.

3 kardeşin ikamet içerisindeki bir odanın kapı ve camlarını hava geçirmeyecek şekilde bantladıktan sonra içerde folyo üzerinde kömür yaktıkları ve içeriyi kaplayan dumanla toplu şekilde hayatlarına son verdikleri belirlenmişti.

CENAZELER 45 GÜN SONRA ALINDI

Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından üç kardeşin cenazeleri, 45 gün sonra aile üyeleri tarafından teslim alındı. Mohammed Reza, Mohsen ve Amirhossein Yasovalian kardeşlerin cenazelerinin Kurşunlu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.