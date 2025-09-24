Giriş / Abone Ol
Antalya'da falezlerden denize düşen kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi'ndeki falezlerden denize düşen 31 yaşındaki Kadir Orhanlı hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel
  • 24.09.2025 12:54
  • Giriş: 24.09.2025 12:54
  • Güncelleme: 24.09.2025 12:58
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi'ndeki falezler kısmından denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye gelen deniz polisi, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na getirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Burada sağlık ekibince yapılan kontrolde üzerinden 31 yaşındaki Kadir Orhanlı'ya ait kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

