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Antalya'da falezlerden düşen kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 11:28
  • Giriş: 21.07.2025 11:28
  • Güncelleme: 21.07.2025 11:28
Kaynak: AA
Antalya'da falezlerden düşen kişi kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Meltem Mahallesi, Sahil Yaşam Parkı'nda girişin yasak olduğu alanda yürüyüş yapan Mustafa Şahin (40), dengesini kaybederek falezlerden aşağı düştü.

Olayı gören belediye işçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı kayalık alandan çıkarılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekibinin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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