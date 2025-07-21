Antalya'da falezlerden düşen kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Meltem Mahallesi, Sahil Yaşam Parkı'nda girişin yasak olduğu alanda yürüyüş yapan Mustafa Şahin (40), dengesini kaybederek falezlerden aşağı düştü.
Olayı gören belediye işçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı kayalık alandan çıkarılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekibinin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.