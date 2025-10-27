Giriş / Abone Ol
Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 27.10.2025 14:29
  • Giriş: 27.10.2025 14:29
  • Güncelleme: 27.10.2025 14:30
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen kişi hayatını kaybetti.

Fener Mahallesi'ndeki falezlerin alt kısmındaki kayalıkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinden Sami K'ye (44) ait kimlik çıktı. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek sedyeye aldıkları cenazeyi, halatlar yardımıyla yukarıya çıkardı.

Polisin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

