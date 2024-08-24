Antalya'da fiber tekne battı

Antalya'da içinde 4 kişinin bulunduğu fiber tekne battı.

Almanya'dan tatile gelen Hüseyin Yoldaş Öztürk, bir süre önce satın aldığı fiber tekneye eşi, kuzeni ve kuzeninin eşi ile binerek gezintiye çıktı.

Gezinti sonrası Balıkçı Barınağı'na dönmeyi planlayan Öztürk'ün kullandığı tekne, Konyaaltı sahili açıklarında henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Hüseyin Yoldaş Öztürk'ün kıyıya yaklaştırdığı tekne, bu sırada battı. Teknedeki 4 kişi, suya atlayıp yüzerek kıyıya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi.

Teknenin batmasına şahit olan Kadir Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahil kenarında otururken kıyıya yanaşan teknenin alabora olduğuna tanıklık ettik. Teknede 4 kişi vardı. Sahildekilerin yardımıyla kıyıya çıktılar. Kimsenin canına zarar gelmedi" diye konuştu.

Polis ekiplerinin tekne batması olayıyla ilgili incelemesi sürüyor.