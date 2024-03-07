Antalya'da gecekondu yangını; küle döndü

Antalya'da bir gecekondu, çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında evde kimse bulunmazken, alevler bir saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6490 sokakta bulunan gecekonduda meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada gecekondudan duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangının kısa sürede söndürülmesi için merkezden takviye isterken Cumhuriyet ve Hürriyet istasyonlarından da bölgeye destek sevk edildi. Alevlerin tüm gecekonduyu sardığı yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Gecekondu küle dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.