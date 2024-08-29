Antalya'da gölette kaybolan genç erkek 12 gündür aranıyor

Antalya'da serinlemek için girdiği Köprüçay Irmağı'nda kaybolan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız'dan 12 gündür haber alınamıyor.

Manavgat ilçesinde 18 Ağustos'ta serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

Yıldız'ın bulunması için jandarma ve sağlık ekipleri, günlerdir hem çayda hem de çaya kurulan setlerde arama çalışması sürdürüyor.

Karadan süren aramalara; Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK), jandarma komando timleri destek veriyor.

Bölgede hassas burun köpeklerle 14 kilometrelik alan tarandı. Erişimin zor olduğu yerler de dron ile tarandı. Kanyonun iç kısımlarına kadar ilerleyen ekipler, herhangi bir ize rastlamadı.

Yıldız'ı arama çalışmaları sürüyor.