Antalya'da gün batımında gökyüzü turuncuya büründü

ANTALYA'da gün batımı sırasında gökyüzü kısa süreliğine turuncu tonlarına büründü. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan renk değişimi, sıcak bir atmosfer oluşturdu.

Antalya'da dün akşam saatlerinde güneş ışınlarının bulutların arasından yansımasıyla birlikte oluşan turuncu tonları gökyüzünü kapladı. Turuncu tonların, güneş ışınlarının atmosfere farklı açılardan kırılması ve havadaki nem oranıyla birlikte ortaya çıktığı kaydedildi. 20 dakika süren renk değişimi, gökyüzünde sıcak ve dikkat çekici bir manzara oluşturdu. O anlar kameralara da yansıdı. Turuncu tonlar bir süre sonra yerini akşam karanlığına bıraktı. (DHA)

