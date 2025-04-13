Antalya'da güneşli havanın keyfini sahilde çıkardılar

Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)- YURT genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar ve turistler, sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Antalya'da sıcak hava sahillere hareketlilik getirdi. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte, deniz kenarında yoğunluk oluştu. Vatandaşlar ve turistler sıcak havayı Konyaaltı Sahili'nde piknik yapıp güneşlenerek değerlendirdi, bazıları ise denize girdi.

Antalya'da denize girenlerden Ersin Koyuncu, “Konya'dan geldim. Çok güzel, tam deniz sezonu başladı bence. Diğer illerde kar yağıyor ama burası çok güzel. Gezilecek yer çok, Antalya benim için dünya şehri. Yerleşmeyi de düşünüyorum. İnşallah buraya taşınacağım" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI