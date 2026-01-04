Antalya'da güvenlik görevlisi, evli olduğu kadını ve 7 yaşındaki kızını katletti

Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan, 7 yaşındaki kızını ve evli olduğu kadını bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Zübeyir Canatan, Orta Mahalle'deki dairelerinde gece evli olduğu Songül Canatan (41) ve 7 yaşındaki kızı S.C.'yi bıçakla öldürdü.

Sabah saatlerinde evin kapısının açık olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Şehirler arası otobüsle Ankara'ya giden Z.C., burada polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan ilk ifadesinde, cinnet getirip olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.