Antalya'da haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Haydar Ünder isimli kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Habipler Mahallesi 5718 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Haydar Ünder'den (42) haber alamayan yakınları eve gitti.
Ünder'in evde yüzüstü hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne belirtti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Ünder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.