Antalya'da hafif ticari araç tur midibüsüne arkadan çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, tur midibüsüne arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yara almayan turistler başka bir minibüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu’nda Ilıca Kumköy kavşağında meydana geldi.

Mustafa Y’nin kullandığı 34 CKG 352 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yoğunluk nedeniyle duraklayan Vedat G. idaresindeki 07 AVE 236 plakalı tur midibüsüne arkadan çarptı.

Motor bölümü midibüsün altına giren araçta sıkışan araç sürücüsü Mustafa Y., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ekibi tarafından aracın kapısı sökülerek çıkarıldı.

Sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tur midibüsündeki turistler, kazanın ardından olay yerine gelen bir başka tur aracına alınarak tatillerini geçirecekleri otellere doğru hareket etti.

Öte yandan hafif ticari aracın arkadan çarptığı tur midibüsünün de önündeki Tayfun Ö. yönetimindeki 34 GSH 560 plakalı otomobile arkadan çarptığı belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.