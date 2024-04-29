Antalya'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Metin Bulut (61) idaresindeki 07 AGU 151 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Korkuteli kara yolu Bayatbademleri mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Aynur Bulut'un (63) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Bulut ile torunu Beren Özer (2) ise ilçedeki hastanelere kaldırıldı.