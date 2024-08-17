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Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 13:04
  • Giriş: 17.08.2024 13:04
  • Güncelleme: 17.08.2024 13:04
Kaynak: AA
Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hasan D. (51) idaresindeki 07 AYP 429 plakalı taksi, Türkler Mahallesi'nde Mert Yücel'in (22) kullandığı 07 BPT 509 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Taksi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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