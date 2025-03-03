Antalya'da halk otobüsü 6 araca çarpıp kafeye girdi: 5 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, önce park halindeki araçlara ardından da kafeye giren halk otobüsünün sürücüsü ve 4 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Emre K.'nin kullandığı Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde, yol kenarında park halindeki 6 araca çarptıktan sonra bir kafenin camlarını kırarak içeri girdi.

Fotoğraf: AA

ŞOFÖR DAHİL 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçta sıkışan otobüs şoförü ile otobüste yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Emre K. ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Kazanın, otobüs sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

Kazada iş yeri ve aracı zarar gören Nevzat Güray, gazetecilere, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Dışarı çıktığımızda otobüsün kafeye girmiş olduğunu gördük. Karşı yolda 4-5 araca çarptıktan sonra bu tarafa yönelip kafeye giriyor. Sürücünün kazadan önce fenalaştığı, kalp krizi geçirmiş olabileceği söylendi" diye konuştu.