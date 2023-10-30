Antalya'da halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adem Arslan'ın (23) kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen halk otobüsü, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen motosiklet sürücüsü Arslan'ın cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Öte yandan, kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arslan'ın kullandığı motosikletin karşı yönden gelerek otobüsle çarpışması görülüyor.
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