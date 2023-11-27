Antalya'da hekime şiddet protestosu

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Mehmet Ak’ın saldırıya maruz bırakılması Antalya Tabip Odası tarafından protesto edildi.

HABER MERKEZİ

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan Kumluca Devlet Hastanesi’nde görev yapan genel cerrahi uzmanı Dr. Mehmet Ak’ın hastanenin asansörlerinin bakımını yapan şirket elemanı tarafından saldırıya uğramasına tepki gösterildi. Kumluca Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirildi. Basın açıklamasına Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, yönetim kurulu üyeleri Dr Tülün Temizkan ve Doç. Dr. Cumhur İzgi katıldı.

Basın açıklaması öncesi Doç. Dr. Cumhur İzgi hekimlere ve sağlık emekçilerine yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek Dr. Mehmet Ak’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve tabip odası olarak sürecin takipçisi olduklarını belirtti.

Açıklamada konuşan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman “Saldırıyı gerçekleştiren kadar şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayanları, gerekli yasal düzenlemeleri yapmayanları da affetmiyoruz. Siz sevgili hastalarımız, değerli yurttaşlar; nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşmanızın devamlılığı için yaşanan bu şiddete bizlerle birlikte hayır deyin. Şiddet uygulayanlara, şiddetin önlenmesi için gerekli önlemleri almayanlara, hep birlikte olduğumuzu gösterelim” dedi.

Şiddete maruz kalan Dr. Ak da söz alarak gösterilen dayanışma için Antalya Tabip Odası’na ve açıklamaya katılan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Böylesi saldırıların özellikle genç meslektaşlarda korku ve umutsuzluk yarattığını belirtti.