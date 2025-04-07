Antalya'da heyelan nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Taşatan Yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kentte etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle dün Taşatan Yolu'nda heyelan meydana geldi.

Büyük kaya ve taşların yola düşmesiyle yol trafiğe kapandı. Bölgeye ulaşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makinesiyle yoldaki kaya, taş ve toprağı temizledi.

Çalışmanın ardından kara yolu güvenli hale getirilerek, yeniden trafiğe açıldı.