Antalya'da hurda araçların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınova Mahallesi Şelale Caddesi'nde hurda araçların olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa sürede gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.