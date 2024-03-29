Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 25 zanlı adliyede
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Antalya'da iki grup arasında çıkan ve 19 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kepez ilçesindeki bir kafede işletmenin ortakları arasında çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 29 zanlıdan 25'inin Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.