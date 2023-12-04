Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Reşit Altunçay'ın (19) kullandığı 07 BKK 251 plakalı motosiklet, Akçaalan Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak karşı şeride geçen Altunçay'a, 34 KL 1408 plakalı kamyon çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Altunçay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Altunçay'ın motosikletinde bulunan ve ağır yaralanan Bahadır Demirdelen ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen ölen gencin yakınları üzüntü yaşadı. İnşaat ustası olduğu öğrenilen Altunçay'ın cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezinde götürüldü.