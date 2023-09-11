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Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Ajans Haberleri
  • 11.09.2023 15:35
  • Giriş: 11.09.2023 15:35
  • Güncelleme: 11.09.2023 15:37
Kaynak: AA
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Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Karşıyaka Mahallesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'ndeki kazada yaralanan motosiklet sürücülerinden Yusuf Koç, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Melisa Yıldırım, Helin Çınar ve Yusuf Koç'un cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

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