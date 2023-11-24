Antalya'da iki otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Mahmut Tolga Aksoy (31) idaresindeki 07 Y 8154 plakalı otomobil, Kaş-Seydikemer D-400 kara yolunda, karşı yönden gelen Yaşar Uçar (23) yönetimindeki 07 Y 7886 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarında yolcu olarak bulunan İlknur (29), Hatice (58), Ali Ayaz (9) ve Mustafa Poyraz Aksoy (3), Gizem (26), Elif Ezgi (8) ve Esila Erva Kızıler (6) ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 3 yaşındaki Mustafa Poyraz Aksoy, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Aksoy'un cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen diğer yaralıların sevk edildikleri hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.