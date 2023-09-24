Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Sinan Turgut (36) idaresindeki 07 S 2159 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 07 ABA 233 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücülerden Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü M.K. hastaneye kaldırıldı.

Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Turgut'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Turgut'un cenazesini teslim alan yakınları, morg önünde üzüntü yaşadı.