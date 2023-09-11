Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Korkuteli istikametinden gelen E.K'nin kullandığı 07 AUJ 291 plakalı otomobil, Elmalı ilçesi Yeni Mahalle yakınlarında A.T. yönetimindeki 06 BB 288 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 07 AUJ 291 plakalı araçta yaralanan Yasin Akbaş, 112 Acil Servis ambulansıyla götürüldüğü Elmalı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücüler E.K, A.T. ile her iki araçta bulunan H.D, Z.T. ve Y.K. Antalya ve Elmalı'daki hastanelere kaldırıldı.