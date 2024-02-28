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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.02.2024 10:37
  • Giriş: 28.02.2024 10:37
  • Güncelleme: 28.02.2024 10:38
Kaynak: AA
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mevlüt K. idaresindeki 07 SV 517 plakalı otomobil, Antalya-Serik D400 kara yolunda aynı yönde seyreden Ramazan Ş. idaresindeki 07 BAG 704 plakalı otomobille çarpıştı.

Bariyere çarpan 07 SV 517 plakalı otomobil şarampole devrilerek ters döndü.

Kazada, sürücülerden Mevlüt K, aynı araçtaki Mesut K. ve Avni Han G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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