Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Berkay Tombak idaresindeki 07 AKK 891 plakalı otomobil, Orta Mahalle Pehlivanlar Caddesi'ndeki köprülü kavşakta Mehmet Ali Özkan'ın kullandığı 07 BZS 355 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile Bekircan Tür yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Bekircan Tür'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.