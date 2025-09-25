Giriş / Abone Ol
  • 25.09.2025 23:52
  • Giriş: 25.09.2025 23:52
  • Güncelleme: 25.09.2025 23:56
Kaynak: AA
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'ndeki kavşakta Serkan K. idaresindeki 67 AFN 546 plakalı otomobil ile Muhammet E. yönetimindeki 01 ANE 504 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralı 2 sürücü ve 3 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

