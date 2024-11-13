Antalya'da İranlı 3 kardeş yaşadıkları evde ölü bulundu
Antalya’da İran uyruklu oldukları belirlenen 3 kardeş yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: DHA
Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede 3 genç ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8’inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu.
Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu.
Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.