Antalya'da iş cinayeti: Mermer ocağında yükleyici araçtan düşen işçi hayatını kaybetti
Finike’deki mermer ocağında çalışan işçi, yükleyici araçtan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, iş cinayetine ilişkin inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Finike ilçesinde mermer ocağında yükleyici araçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alacadağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan Turgay Kiraz (44), mesai bitiminde M.T'nin kullandığı loder (yükleyici) araçtan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemede Kiraz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, Kiraz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.