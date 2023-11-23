Antalya'da işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Kaynak: AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir işçi sıvacı olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.
Üçgen Mahallesi 96 Sokak'taki inşaata gelen çalışanlar, 60 yaşındaki Sabri Çelik'i hareketsiz halde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Çelik'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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