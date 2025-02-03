Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.02.2025 15:55
  • Giriş: 03.02.2025 15:55
  • Güncelleme: 03.02.2025 15:55
Kaynak: AA
Antalya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde istinat duvarına çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Yunus M'nin (19) kullandığı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi D-685 kara yolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Daha sonra şarampole devrilen araçta sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Yunus M'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol