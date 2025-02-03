Antalya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: AA
Antalya'nın Aksu ilçesinde istinat duvarına çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Yunus M'nin (19) kullandığı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi D-685 kara yolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Daha sonra şarampole devrilen araçta sıkışan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Yunus M'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.