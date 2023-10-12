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Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 12.10.2023 20:57
  • Giriş: 12.10.2023 20:57
  • Güncelleme: 12.10.2023 20:57
Kaynak: AA
Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin Kepez ilçesinde 2 adrese düzenlediği operasyonda 2 hava kompresörü, 2 sigara sarma makinesi, 144 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 350 bin boş makaron, 78 tütün doldurulmuş makaron ve 1000 dolar ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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