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Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 04.11.2023 16:56
  • Giriş: 04.11.2023 16:56
  • Güncelleme: 04.11.2023 16:56
Kaynak: AA
Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Kepez ilçesinde kaçak sigara imal edilerek satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 2 hava kompresörü, 1 sigara sarma makinesi, 60 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 180 bin boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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